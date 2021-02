Frau bei nächtlichem Brand verletzt

Beißender Rauch weckte in der Nacht auf Dienstag eine 53-Jährige in ihrem Wohnhaus in Neukirchen bei Lambach (Bez. Wels-Land). Die Frau machte sich auf die Suche nach der Ursache und nahm in der Küche Feuer neben dem Herd wahr. Wegen des dichten Rauchs konnte sie nichts laut Polizei nichts gegen die Flammen unternehmen und musste mit Atemproblemen ins Freie flüchten. Ein Nachbar verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die 53-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Wels gebracht. Ein Zusatzherd in der Küche, der wegen einer defekten Ölheizung im Einsatz war, dürfte den Glimmbrand ausgelöst haben. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt.

