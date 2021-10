Seine Neugier hat einem Franzosen am Montag auf dem Krippenstein eine Nacht im Freien beschert. Der 26-Jährige war am Montagnachmittag von Obertraun in Richtung der Aussichtsplattform "5 Fingers" aufgebrochen. Als er beim Aufstieg eine Gämse bemerkte, beschloss er, dem Tier zu folgen. Er stieg der Gämse abseits des markierten Aufstiegsweges in steiles felsiges Gelände nach.