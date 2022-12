Franz Kehrer als Caritas-Direktor wiederbestellt

In Kehrers Amtszeit fielen die Flutkatastrophe 2013 und die Flüchtlingskrise. "Aktuell sind wir in der Hilfe für Menschen, die von Teuerungen betroffen sind, sehr gefordert." Der 62-Jährige kam 1998 zur Caritas, zuvor war der Tischler u. a. bei der Jungschar und der Katholischen Jugend tätig. Kehrer, der das Studium Sozialmanagement an der JKU absolvierte, ist für 3200 Angestellte der Caritas verantwortlich.

