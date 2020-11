Franks ungewöhnlicher Start im Röda

Seit heute ist Frank Hopperdizel Programmchef im Kulturverein „Röda“ in Steyr. Seinen ersten Arbeitstag hätte sich der 47-Jährige aber wohl anders vorgestellt: Er muss den Verein für einen Monat zusperren. Aufgrund des von der Regierung verordneten Lockdowns dürfen ab morgen österreichweit keine Veranstaltungen stattfinden. So fängt der gebürtige Bayer mit dem an, was er am wenigsten mag: Er muss die drei für November geplanten Konzerte absagen.

„Es ist schon ein außergewöhnlicher Start“, sagt Hopperdizel, der im September die Zusage für den neuen Job erhielt. „Aber wir wussten schon damals, dass der Herbst schwierig wird.“ Doch er sieht diese Pause auch positiv: „So habe ich Zeit, um neue Ideen für den Verein zu entwickeln.“ Er will ein buntes Programm anbieten, in dem jeder spannende Veranstaltungen finden kann: „Ich will Neues wagen, aber Bewährtes erhalten. Es muss nicht um jeden Preis alles neu sein.“

In der Veranstaltungsbranche ist der gebürtige Rosenheimer, der privat gerne Klassiker wie AC/DC, Kettcar oder Thees Uhlmann hört, schon lange. Bereits neben dem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Innsbruck organisierte er Partys und Konzerte. Ab 2007 tat er dies hauptberuflich in der Kulturfabrik in Kufstein, bevor er 2013 nach Wien wechselte. Dort war er für das Marketing einer Konzertagentur zuständig, die Konzerte unter anderem von AC/DC oder Helene Fischer veranstaltete. „Da lernt man viele Leute in der Branche kennen“, sagt er.

Nun ist Hopperdizel, der ledig ist und keine Kinder hat, im Kulturverein „Röda“ gelandet. Ihn reizt die Vielseitigkeit: „Mir gefällt, dass ich hier für alles verantwortlich bin, vom Kontakt mit den Künstlern über die Programmplanung bis zur Werbung. Solche Jobs gibt es in Österreich ganz wenige.“ Auch wenn er den Job mit einer Sperre beginnen muss – seine Euphorie bremst das nicht: „Ich will neuen Schwung in das Röda bringen.“

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at