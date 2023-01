Frankenburg: Demonstration ohne Zwischenfälle vor Asyl-Unterkunft

Wie berichtet, hat das Innenministerium 2015 in der Hausruck-Gemeinde eine leer stehende Industriehalle (Blue Sky) angemietet, um darin ankommende Asylwerber zu betreuen. Mittlerweile leben 300 Männer in der Halle. Die Demonstranten sagen, das sei viel zu viel für den 5000-Einwohner-Ort, und forderten vehement eine Reduktion auf unter 100. Eine Rauferei unter Flüchtlingen hatte etwa im Herbst Aufregung ausgelöst. Die Organisatoren der Demonstration argumentieren ferner, die Halle sei baulich und hygienisch gar nicht für so viele Menschen ausgelegt, und wollen auch rechtlich gegen die hohe Belagszahl in dem Quartier vorgehen.

Im Zentrum der Kritik steht VP-Bürgermeister Norbert Weber, der tatenlos zusehe und nichts unternehme. Unter den Demonstranten die nahe dem Erstaufnahmezentrum aufmarschiert waren, befanden sich auch SP-Vizebürgermeister Hubert Peiskammer und einige SP-Mandatare. Die Einsatzleitung der Polizei vom Bezirkskommando Vöcklabruck sprach von einer ruhigen Veranstaltung ohne Vorkommnisse.

In einem Punkt ist Bürgermeister Norbert Weber einer Meinung mit den Demonstranten: nämlich dass die Zahl der Asylwerber in der Gemeinde viel zu hoch sei. „Ich möchte mit Verhandlungen zu einem verträglichen Maß von rund 100 Personen kommen“, sagt der Bürgermeister im Gespräch mit den OÖN. Er habe in dieser Woche am Donnerstag einen richtungsweisenden Termin mit dem Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), Andreas Achrainer. „Dort werden wir Möglichkeiten ausloten, wie es zu einer Reduktion an asylsuchenden Männern kommen kann.“ Der Bürgermeister will bis spätestens Ende Februar einen konkreten Zeitplan und konkrete Maßnahmen auf dem Tisch liegen haben, wie Frankenburg entlastet werden könne. Als eine Maßnahme wurde der Gemeinde seitens des Innenministeriums zugesichert, dass so rasch wie möglich eine Polizeistation im Ort eingerichtet werde.

Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / KALTENLEITNER (TEAM FOTOKERSCHI.AT / KALTENLEITNER)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst