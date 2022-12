Frankenburg bekommt neue Polizeistation und weniger Asylwerber

Dies berichteten Innenminister Gerhard Karner, Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und Bürgermeister Norbert Weber (alle ÖVP) nach einem Arbeitsgespräch in einer Presseaussendung am Sonntag.

"Ich habe Landespolizeidirektor Andreas Pilsl mit der raschen Planung und Inbetriebnahme einer Polizeiinspektion in Frankenburg beauftragt", so der Innenminister. Die Umsetzung solle in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde erfolgen.

Karner und Hattmansdorfer hätten sich klar darauf verständigt, dass die BBU künftig weniger Menschen in Frankenburg unterbringen werde. Das sei vor allem den Anliegen und Sorgen der Bevölkerung geschuldet. "Oberösterreich leistet in den letzten Wochen sehr viel zur Bewältigung der Situation, daher hat der Bund zugesichert die Belagszahl in Frankenburg zu reduzieren", berichtete Hattmannsdorfer. Konkrete Zahlen seien nicht vereinbart worden, hieß es aus seinem Büro.

