Fraham: Junge Pkw-Lenkerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug

FRAHAM. Weil sich eine 22-jährige Pkw-Lenkerin aus Eferding Donnerstagmittag während der Fahrt kurz zu ihrer mitfahrenden Tochter (2) umdrehte, verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet damit in den Straßengraben.

Die junge Frau (22) war gegen gegen 12:25 Uhr gemeinsam mit ihrer zweijährigen Tochter auf der Wallerner Straße (B134) in Richtung Wallern unterwegs. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und fuhr rechts in einen Straßengraben. Das Auto drehte sich und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand.

Die 22-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht. Die zweijährige Tochter dürfte zum Glück unverletzt geblieben sein.

