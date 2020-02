Frage der Woche: Weg mit den Münzen  Brauchen wir noch Bargeld?

Über die Sinnhaftigkeit von 1- und 2-Cent-Münzen wurde zuletzt auch öffentlich heftig diskutiert. "Weg damit" ist eine scheinbar weit verbreitete Meinung. Doch wie sieht es wirklich aus? Und brauchen wir das Bargeld noch oder ist es nur noch ein Relikt? Die OÖN-Lokalredaktionen haben nachgefragt.

Alexander Wiener-Fererhofer, VKB-Filialdirektor, Wels

Ganz abschaffen wird man Bargeld nicht können. Ich wäre aber dafür, es einzuschränken. Papiergeld sollte es weiterhin geben. Denn im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern sind die Österreicher beim Bargeld konservativ. Sie wollen etwas in der Hand halten, das für sie einen Wert vermittelt.

Aus Sicht der Bank würde ich aber das Münzgeld beseitigen. Die Geldinstitute betreiben damit einen riesigen Aufwand, der dem Kunden weiter verrechnet werden muss. Der Wegfall von Münzgeld würde auch viel Energie einsparen und den Geldkreislauf wesentlich entschleunigen.

Stefanie Christina Huber, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ, Linz

Stefanie Christina Huber Bild: (Volker Weihbold)

Die Angst, dass nach der Abschaffung des 500-Euro-Scheines mit der möglichen Abschaffung der kleinsten Münzen ein weiterer Schritt in Richtung Abschaffung des Bargeldes gesetzt wird, ist gänzlich unbegründet. Bei der Abschaffung des 500-Euro-Scheines stand der Kampf gegen Geldwäsche und Schwarzgeld im Fokus. Der Wegfall der 1- und 2-Cent-Münzen würde dagegen auf eine Minimierung des bürokratischen Aufwandes abzielen. Es wäre allerdings nicht seriös zum aktuellen Zeitpunkt der Diskussion eine Pro- oder Contra-Position einzunehmen.

Michael Mustafic, Oberkellner, Linz

Ich bin unbedingt dafür, dass das Bargeld erhalten bleibt. Man hat einen ganz anderen Bezug zu seinen Ausgaben, wenn man 50 Euro in die Hand nimmt und damit zahlt. Das ist eine ganz andere Wertigkeit, als wenn ich einfach die Kreditkarte nehme und damit zahle.

Bei den Gästen zahlt der große Teil, ich schätze 75 Prozent, in bar. Der Rest mit Karte. Wobei mit Karte eher die Jüngeren zahlen.

Mir gefällt auch der Gedanke nicht, dass jede Ausgabe nachvollziehbar ist, wenn sie mit Karte bezahlt wird. Wir Menschen sind eh schon gläsern genug, da braucht es das nicht auch noch.

Waltraud Pacher, Pensionistin, Leonding

Waltraud Pacher Bild: (OÖN)

Das Bargeld soll bleiben. Es hat Tradition, und ich habe Geld gerne in der Hand. Wenn ich lese, will ich auch ein Buch in der Hand haben und keinen E-Reader. Natürlich habe auch ich eine Bankomatkarte und zahle größere Beträge damit. Aber die kleineren Ausgaben zahle ich lieber mit Bargeld.

Dass die nächsten Generationen das anders sehen, ist gut möglich. Aber ich möchte am Bargeld festhalten.

Fritz Strondl, Gastro-Unternehmer, Perg

In den kommenden zehn Jahren wird sich sicher nicht viel ändern. Bargeld gehört zu unserem Alltag dazu, und die allermeisten Österreicher wollen darauf nicht verzichten. Wenn ich mir allerdings das Nutzungsverhalten der nächsten Generation ansehe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einmal sehr schnell gehen wird und Bargeld nicht mehr benötigt wird. Mein Sohn und seine Freunde bezahlen fast ausschließlich über eine Handy-App. In Summe wird die Bedeutung des Bargeldes also schon abnehmen, ganz verschwinden wird es meiner Einschätzung nach trotzdem nicht.

Alexandra Buchwieser, Pensionistin aus Linz

Alexandra Buchwieser Bild: (OÖN)

Also, mich nerven die kleinen Centmünzen. Meine Motorik ist nicht mehr so perfekt, und es ist wirklich mühsam, wenn man an der Kassa im Supermarkt das Kleingeld schnell zusammensuchen muss. Deshalb wäre ich froh, wenn die kleinen Centmünzen abgeschafft würden.

Aber das Bargeld soll grundsätzlich bleiben. Ich möchte nicht, dass jede meiner Ausgaben elektronisch nachvollziehbar ist. Und das wäre der Fall, wenn nur noch mit Bankomat- oder Kreditkarte gezahlt wird.

Ernst R. Huber, Außendienstrepräsentant, Gmunden

Mit den 1- und 2-Cent-Münzen darf auf keinen Fall „abgefahren“ werden, weil das sofort eine Teuerungswelle nach sich ziehen würde. Denn es würde ja klarerweise alles aufgerundet werden: Was jetzt 1,99 Euro kostet, würde dann automatisch zwei Euro kosten. Und was 2,95 kostet, wird aufgerundet auf drei Euro.

Dass das Bargeld einmal völlig verschwinden könnte, glaube ich nicht. Viele bezahlen zwar derzeit mit der Bankomat- oder Kreditkarte, aber wir werden wieder zu Münzen und Scheinen zurückkehren. Denn nur Bares ist Wahres. Der Trend geht wieder zurück.

Andrea Gelo, HAK-Maturantin, Langenstein

Die 1- und 2-Cent-Münzen werde ich nicht vermissen. Die sind eigentlich nur unpraktisch. Dennoch bin ich dafür, dass das Bargeld erhalten werden sollte. Ich kann mir das beispielsweise in der Freizeit, beim Fortgehen am Wochenende, nicht vorstellen, auf Bargeld zu verzichten und ausschließlich mit einer Kreditkarte oder Smartphone-Apps zu bezahlen.

Bei Rechnungen ist das anders: Da verwende ich fast nur noch mein Smartphone. Hier wird das Bargeld künftig wesentlich weniger Verwendung finden, als wir das heute noch gewohnt sind.

Christoph Oppitz, Angestellter, Thalheim bei Wels

Für die ältere Generation wäre die Abschaffung des Bargeldes ein großer Verlust. Viele sind es gewohnt, mit Münzen zu bezahlen, und misstrauen dem Plastikgeld. Auf die Dauer wird es aber dazu kommen, dass man nur noch bargeldlos bezahlt. Ich selbst zahle meistens mit Bankomat- oder Kreditkarte. Der Wegfall der 1- und 2-Cent-Münzen wäre kein großes Malheur. Das mühsame Centzählen an der Kasse nervt gleichermaßen Kunden und die Kassiererinnen. Allerdings glaube ich, dass die Preise dann eher auf- als abgerundet werden. Den Nachteil hat der Konsument.

Edmund Brandner, OÖN-Lokalredakteur im Salzkammergut

Edmund Brandner Bild: (Volker Weihbold)

Zugegeben, ich spreche von einem Nebenschauplatz. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass 1- und 2-Cent-Münzen beim Tarockieren unverzichtbar sind. Es soll ja Trockenschwimmer geben, die um Punkte auf dem Papier spielen. Wer Tarock aber ernst nimmt, schiebt Münzen hin und her.

Da reichen schon Kleinstbeträge, um dem Spiel den angemessenen Ernst zu geben. Sollten fünf Cent künftig die kleinste Geldeinheit sein, wird es nicht nur kompliziert, sondern auch um einiges teurer. Wir fangen deshalb jetzt schon an, die kleinen Münzen zu horten.

Karl Kücher, Geschäftsleiter Raiffeisenbank Mattigtal

Karl Kücher Bild: (Privat)

Aufgrund der unterschiedlichen, bequemen Möglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, ist zu erkennen, dass Kartenzahlungen oder Zahlungen mit dem Smartphone immer häufiger werden. Das bedeutet aber sicher nicht, dass die Menschen künftig nicht mehr mit Bargeld bezahlen möchten. Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass es eine Wahlfreiheit geben und jeder für sich selbst entscheiden können soll, wie er bezahlen möchte. Aber schlussendlich ist die Abschaffung des Bargelds eine Entscheidung, die auf politischer Ebene getroffen wird.

Wilfried Bachmayr, Direktor Sparkasse Ried-Haag

Die meisten unserer Kunden legen immer noch Wert auf eine jederzeit verfügbare Bargeldreserve. Auch viele Einkäufe werden noch in bar bezahlt. Das gilt besonders bei Kleinbeträgen. Es gibt allerdings schon einen starken Trend zum bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Deshalb haben die Sparkassen als erste Bankengruppe in Österreich Apple Pay auf den Markt gebracht. Das wird von unseren Kunden sehr gut angenommen. Die Zahlung mit dem Smartphone oder mit der Karte ist bequem, sicher und spart das lästige Hantieren mit Kleingeld.

Isolde Probst, Handelskauffrau, Gurten

Denn die 1- und 2-Cent-Münzen abgeschafft werden, würden die Geschäfte die Preise sicher wieder leicht nach oben anpassen. Ähnlich wie bei der Euro-Umstellung. Der Leidtragende wäre der Konsument. Bargeldlos zahlen ist bei uns nur bei der Jugend ein Thema. Da werden auch Mini-Beträge mit der Karte beglichen.

Der Anteil liegt aber nur bei rund 25 Prozent, der Rest der Kunden zahlt bar. Auch ich zahle Kleinbeträge lieber bar. Schließlich verursacht die Kartenzahlung auch Kosten. Wir zahlen für den Terminal, jede Abbuchung kostet Geld.

Bettina Apelt, Content Creator (schreibkammerl.at)

Bettina Apelt Bild: privat

In Skandinavien kann man längst überall mit der Kredit- oder Bankomatkarte zahlen: Das finde ich gut. Diese 10-Euro-Grenze, die es in Deutschland und Österreich manchmal gibt, sorgt ja doch nur dafür, dass man noch irgendwas ins Einkaufswagerl schmeißt, was man nicht braucht.

Das Bargeld wegmachen finde ich allerdings wirklich keine Option: Ob Sparschweinderl der Kinder oder einen 10er für jemanden, der das Auto aus dem Graben zieht, hier nach der Kontonummer zu fragen, das fänd ich arg befremdlich.

Hans Schererbauer, Pensionist aus Esternberg

Hans Schererbauer Bild: privat

Ich finde schon, dass Bargeld essentiell ist, auch wenn immer mehr Leute bereits mit Karte zahlen oder online überweisen. Ich bezahle lieber mit Geldscheinen oder Münzen, da es einfach persönlicher ist, man spontan Trinkgeld geben oder spenden kann. Und weil man auch nicht so schnell die Kontrolle über seine Ausgaben verliert.

Auf den Erhalt der Kupfermünzen lege ich weniger Wert, da diese oft nur das Geldtascherl "belasten". Bequem ist das Bezahlen ohne Bargeld unbestritten auf Reisen im Ausland. Mit dem Handy zu zahlen überfordert aber häufig Ältere.

Alois Mandl, Kulturmanager, Braunau

Alois Mandl Bild: (Land OÖ / Max Mayrhofer)

Ich glaube nicht, dass es stört, wenn die kleinen Münzen weg sind. Ich verstehe den Sinn gar nicht, warum man sie überhaupt gemacht hat und jetzt weg haben will. Ich bin kein Finanzexperte. Andererseits gehe ich davon aus, dass dann aufgerundet wird. Alles wird teurer, nach unten wird sicher nicht angepasst.

Ich werfe nach dem Zahlen die Münzen bis 50 Cent, die ich herausbekomme, immer in die Spendenkassen, die in vielen Geschäften stehen. Wenn es die Münzen nimmer gibt, werden auch diese Spenden wegfallen, auch das finde ich schade.

Barbara Mayr, Direktorin des Agrarbildungszentrums Altmünster

In der Brieftasche sind diese kleinen Münzen unnütz. Außerdem kann man das Material dieser Münzen anderweitig viel besser verwenden. Ich bin dafür, dass diese kleinen Münzen abgeschafft werden. Bei den Preisen aufrunden oder abrunden – es wird halt nur noch Preise geben, die man aufrundet.

Aber es haben die Leute jetzt auch schon gesagt: "Bevor ich als Wechselgeld diesen Schotter in die Brieftasche bekomme, lasse ich ihn lieber bei der Kasse." Das Bargeld wird sicher nicht abgeschafft. Karten sind für Leute gefährlich, die mit Geld nicht umgehen können.

Christoph Gaßner, Steuerberater, Schwertberg

Werden wir in Zukunft noch Bargeld verwenden? Wenn ich mich selber als Beispiel nehme, dann eher nein. Ich bezahle fast ausschließlich bargeldlos. Die technischen Voraussetzungen dafür gibt es, sie funktionieren in der Praxis ohne Probleme und sind auch sicher.

Trotzdem glaube ich nicht, dass das Bargeld aus unserem Alltag zur Gänze verschwinden wird. Ein gewisser Anteil am Zahlungsverkehr wird immer mit Bargeld verbunden sein. Es schadet beispielsweise nicht, im Urlaub immer etwas Bargeld eingesteckt zu haben. Es müssen ja keine riesigen Summen sein.

Susanne Döberl, Unternehmerin, Steyr

Susanne Döberl Bild: (Privat)

Ich bin sogar für die Abschaffung aller Centmünzen bis auf die 50 Cent. In meinen Geschäften gibt es diese 99 Cent-Preise ohnehin nicht mehr, da wird immer auf volle Euro oder 50 Cent gerundet. Abgesehen davon bezahlt der Großteil meiner Kunden längst mit Karte, Hartgeld ist also kaum ein Thema.

Für einen Bäcker etwa wäre eine Abschaffung der Münzen zwar sicher schwieriger, aber selbst hier sollten 1, 2 und 5 Cent weg. Diese Münzen machen die Geldbörse nur unnötig schwer. Ich selbst runde jedenfalls meist auf, wenn ich etwa bei einer Fleischhauerei einkaufe.

Hannes Ehrenbrandtner, Obmann Männerhaus, Steyr

Bei der Abschaffung des Bargeldes würde der Bezug zum realen Marktwert eines Produktes verloren gehen, Preise könnten schleichend überproportional erhöht werden. Geldmünzen sind auch ein Teil der nationalen Identität.

Bezüglich der 1- und 2-Cent-Münzen wäre es für eine Mehrheit der Bevölkerung sicher wünschenswert, diese abzuschaffen, da sie oft nur als sinnloses Gewicht im Portemonnaie empfunden werden. Für mich als Vorstandsvorsitzender des Männerhauses hat Bargeld den Vorteil für Spender, dass es nicht rückverfolgbar ist und sie uns anonym unterstützen können.

Christian Moser, Stadtpolizeikommandant Steyr, Niederneukirchen

Die 1- und 2-Cent-Münzen brauche ich persönlich nicht wirklich, ebenso die 5-Cent-Stücke. Da habe ich auch bisher schon immer an der Kasse aufgerundet und die Summe als Trinkgeld gegeben. Und bei jenen, die mit Karte zahlen, spielen die kleinen Münzen ohnehin keine Rolle.

Dennoch bin ich ein Fan des Bargeldes, gegen eine völlige Abschaffung wäre ich schon. Denn eines sollte nicht vergessen werden: Bargeld ist ein wertvolles Kulturgut. Die Unmittelbarkeit beim Bezahlen mit Münzen und Scheinen schafft eine Nähe zu den Mitmenschen, ist Basis für Zwischenmenschliches.

Peter Lettner, Schüler, Naarn im Machland

Peter Lettner

Bargeld wird auch in Zukunft wichtig sein. Auch in meiner Generation wird es, glaube ich, noch recht lange eine wichtige Rolle spielen. Es gibt einfach Bereiche, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es ohne Bargeld funktionieren wird.

Ich denke da etwa an unser Zeltfest, das wir im Sportverein immer im Sommer organisieren. Da wird von den Gästen alles bar bezahlt, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich da so bald etwas ändern wird. Die Investitionen in die technische Ausstattung für ein bargeldloses Zeltfest wären für einen Verein kaum zu finanzieren.