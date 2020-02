Frage der Woche: Kann man sich das Wohnen in der Stadt noch leisten?

Wer in der Stadt wohnen will, muss finanziell tiefer in die Tasche greifen, als wenn er auf dem Land eine Wohnung bezieht. So will es das Gesetz des Marktes. Ist das Wohnen in den Städten noch erschwinglich oder der Grund der Flucht auf's Land? Die OÖN-Lokalredaktionen haben bei Oberösterreichern nachgefragt.

Andreas Kleboth, Architekt und Städteplaner, Linz

Kleboth ist Mitglied jener Kommission, die alle großen Bauprojekte in Linz überprüft.

Wenn es um leistbares Wohnen geht, dann muss man in die Städte ziehen. Denn es geht ja nicht nur um die Wohn-, sondern auch um die Folgekosten. In München und Hamburg gibt es Wohn-Mobilitätsrechner. Da kann man sich ausrechnen, wie viel es kostet, wenn man die Mobilitätskosten mit einbezieht. Ein Auto kostet schnell einmal 400 bis 500 Euro im Monat. Dazu kommen noch die Zeit-Kosten. Wenn man sich vorstellt, wie lange man als Pendler unterwegs ist, sollte man schon überlegen, ob man nicht eine etwas teurere Wohnung in der Stadt nimmt und damit Zeit und Lebensqualität gewinnt.

Susanne Steckerl, Leiterin der Leondinger Standortagentur

Die Geschäftsführerin sieht die öffentliche Hand in dieser Frage gefordert. Bild: (Privat)

Wohnen in der Stadt ist durchaus noch leistbar, aber gerade im urbanen Bereich, also in Linz und seinen Umlandgemeinden, werden die Bedingungen immer schwieriger. Es wäre wichtig, dass hier die öffentliche Hand gegensteuert und wie in Wien ein Mindestmaß an gefördertem Wohnbau vorschreibt und die Wohnraumgestaltung reglementiert. Das ist eine gute Stellschraube, um die Spekulationen mit Grund und Boden einzudämmen und zu verhindern, dass die Preise zu stark in die Höhe getrieben werden, da ansonsten das Wohnen wirklich nicht mehr leistbar ist.

Bernhard Waldhör, Architekt und Stadtrat (Grüne), Grieskirchen

Der Grieskirchner Stadtrat leitet den Wohnausschuss. Bild: (Privat)

Ich bin als Stadtrat auch für Wohnungsvergaben zuständig. Was schon auffällt, ist, dass, wenn Annuitätenzuschüsse wegfallen und die Kosten merklich steigen, sich manche die Miete dann nicht mehr leisten können. Neue Wohnungen sind oft sogar günstiger. In alten Wohnanlagen stehen bei uns in Grieskirchen deshalb Wohnungen bereits über mehrere Jahre leer, speziell bei einigen Wohnbauten aus den 1970er Jahren. Momentan wird sehr viel gebaut bei uns, auch sehr hochpreisige Wohnungen sind entstanden. Ich glaube nicht, dass das alles nur Spekulationsobjekte sind.

Georg Ecker, Landtagsabgeordneter (VP), Bezirk Rohrbach

Niedrigere Mieten würden die Abwanderung im ländlichen Bereich eindämmen, sagt George Ecker.

Wir haben im Oberen Mühlviertel noch nicht jene hohen Mieten wie in den großen Städten. Das macht das Wohnen noch einigermaßen erschwinglich. In manchen regionalen Zentren gibt es allerdings schon ähnliche Entwicklungen wie in Linz. Gerade deshalb wäre es sinnvoll, wenn die Mietpreise geförderter Wohnungen auf dem Land deutlich niedriger wären als in der Stadt. Das würde die Abwanderung eindämmen. Die Menschen müssen einen Vorteil verspüren, wenn sie im Mühlviertel bleiben. Wenn das nicht der Fall ist, ziehen sie in die Stadt.

Monika Hemmelmayr, ÖH-Vorsitzende Katholische Privatuniversität Linz

Die Studentin weiß, dass die Suche nach leistbarem Wohnraum für Junge oft nicht einfach ist. Bild: (Privat)

Wohnen in Linz ist gerade für Studenten sehr teuer. Wenn man Glück hat und eine günstige Wohnung erwischt, dann ist es auch für Junge leistbar. Die Suche ist meist nicht so einfach, aber es hat auch jeder ein anderes Startkapital, weshalb das Empfinden, was vertretbar ist, variiert. Als Student muss man sich, gerade wenn man Studiengebühren zahlt, überlegen, ob man nicht noch zuhause wohnen bleibt und sich das Geld für eine eigene Wohnung spart. Wenn man ins Umland zieht, ist auch die Frage, wie das mit dem Weg zur Uni vereinbar ist, gerade mit Blick auf die Kosten für das Semesterticket.

Thomas Zitta, Geschäftsführer BOSS Immobilien GmbH, Traun

Der Immobilienmakler spricht von einer verstärkten Nachfrage im Linzer Umland. Bild: (Privat)

Wir haben in den vergangenen Jahren wegen der steigenden Preise in Linz eine stärkere Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Traun. Es macht sich bemerkbar, dass Linz bei den Preisen sehr hoch liegt und die Leute die Umlandgemeinden bevorzugen. In Traun sind die Preise zwar etwas gestiegen, auch wegen der guten Infrastruktur, die wir mittlerweile haben, aber es ist noch erschwinglich. In der Stadt ist man öffentlich gut versorgt, da braucht man unter Umständen nur ein Auto oder gar keines, wenn man auf das Land zieht, wird es schon etwas schwieriger.

Andreas Hüthmayr, Immobilienkaufmann, Wels

Frei finanzierte Wohnbauprojekte im Welser Stadtzentrum sind sein Spezialgebiet. Bild: (Privat)

Wir hinken in Wels mit den Eigentumspreisen hinterher, darum gehen immer mehr Bauträger raus aus der Stadt. Bei den Mieten ist das Preisniveau leicht steigend. Im Greif am K. J. verlangen wir acht Euro Nettomiete pro Quadratmeter. Wohnungen über 700 Euro sind schwer zu vermitteln. Die Wohnkosten werden auch deshalb immer höher, weil wir uns die europaweit höchsten Standards leisten. Ich halte es für schwachsinnig, dass jede Wohnung barrierefrei sein muss. Auch die in der Anschaffung teuren Fußbodenheizungen gehören zur Norm. Die Kosten dafür bedenkt keiner.

Andreas Aumayr, Immobilienmakler in Eferding

Der Waizenkirchner ist überzeugt, dass die Miet- und Wohnpreise noch steigen werden. Bild: (Privat)

Die Preise steigen nach wie vor, auch in den Bezirksstädten. Eine der Ursachen ist sicher die derzeitige Zinslandschaft, die begünstigt, dass verstärkt in Immobilien investiert wird. Die Mieten steigen stärker als die Inflation. Ich glaube, das Problem kann nur politisch gelöst werden, etwa indem die Mehrwertsteuer auf Mieten gesenkt wird oder die Politik bei den Vorgaben für die Wohnstandards ansetzt, damit die Baupreise nicht weiter steigen. Was wir beobachten, ist, dass Banken jetzt Finanzierungen vergeben, die vor fünf Jahren nicht gemacht worden wären. Wenn die Zinsen steigen, wird es Opfer geben.

Erika Strauß, Physiotherapeutin, Marchtrenk

Die Therapeutin wohnt inzwischen in Thalheim und betreibt in Marchtrenk eine Praxis. Bild: (Privat)

Ich habe fast 20 Jahre am Welser Kaiser-Josef-Platz gewohnt und das sehr gerne, weil man als Innenstadtbewohner mittendrin und voll dabei ist. Am Ende wurde es aber ungemütlich. Neben den Wohnkosten, die bei mir moderat waren, muss man die Parkgebühren und die Strafen berücksichtigen. Da habe ich in den vergangenen Jahren meine blauen Wunder erlebt. Besonders beim Übersiedeln gab es null Toleranz. In Wels ist man beim Abstrafen rigoros. Menschen, die in die Stadt kommen, sollte man willkommen heißen, nicht mit Strafen begrüßen.

Nico Havel, Koch, Gmunden

Der 26-Jährige lebte längere Zeit in Wien und stellte fest: „Noch teurer als das Salzkammergut.“

Dadurch, dass ich jetzt drei Jahre lang in Wien gelebt habe, weiß ich, dass es dort relativ teuer ist. Ich habe in Wien für eine 50-Quadratmeter-Wohnung 900 Euro gezahlt, und jetzt in Gmunden zahle ich für 85 Quadratmeter 450 Euro. Jeweils ohne Heizung, ohne Strom und ohne Wasser und alles Drumherum. Aber die Wohnung mitten in Gmunden war ein Glücksgriff. In der Gastronomie verdient man nicht so viel, dass man sich eine Stadtwohnung um 1200 Euro leisten könnte. So wie ich jetzt lebe, kann ich mir meine Wohnung aber leisten. Im Moment geht’s.

Franz Wolfsgruber, Pensionist, Gmunden

Der 72-Jährige spricht die andere Seite der Medaille an: Wer am Land lebt, muss häufig pendeln.

Da ist schon etwas Wahres dran: In der Stadt ist das Wohnen teurer, und viele können es sich nicht mehr leisten. Viele, die ursprünglich aus der Stadt stammen – ich sage das als halber Linzer –, werden es auch schon bereut haben, dass sie aufs Land gezogen sind. Denn jeden Tag stehen sie eine Stunde im Stau, wenn sie zu ihrem Arbeitsplatz fahren wollen. Jeder will in den Speckgürtel raus, will dort schön wohnen und muss dann in die Stadt zum Arbeiten. Das ist die andere Seite der Medaille. In der Stadt zu wohnen, ist sicher teurer als auf dem Land, hat aber wieder viele Vorteile.

Josef Rosenberger, Unternehmer, Gurten

Josef Rosenberger

Das Wohnen in einer Stadt ist natürlich etwas teurer, die Mietkosten liegen in der Regel über dem ländlichen Raum. Ich vermiete seit einigen Jahren insgesamt 17 Wohnungen. Die Kosten für eine 65- Quadratmeter-Wohnung liegen bei rund 590 Euro. Da ist alles inkludiert. Das dürfte ein attraktiver Preis sein, es gibt keine Leerstände, die Nachfrage ist groß. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Gurten viele Arbeitsplätze hat. Wenn die Infrastruktur passt, ist Wohnen am Land sicher attraktiv. Wenig Lärm und viel Natur unmittelbar vor der Haustür.

Karin Schnell, Kindergartenpädagogin, Steyr

Die Kindergartenpädagogin engagiert sich in der Freizeit bei den Kinderfreunden.

Wir haben das Glück, dass wir ein Eigenheim haben und uns das Problem mit den Mieten nicht trifft. Aber eine Verwandte von mir lebt in Steyr in einer Genossenschaftswohnung und bezahlt für ihre Wohnung 550 Euro Monatsmiete, was gleich einmal die Hälfte ihrer Pension ausmacht. Damit sie leben kann, hebt sie jeden Monat 200 Euro von ihrem Sparguthaben ab und weiß dabei, dass das auf Dauer nicht gutgehen kann. Sie hat jetzt schon Gewissensbisse, dass sie sich einen Internetzugang geleistet hat.

Pit Freisais, Versicherungsfachmann, Steyr

Der Millennial (*1988) und Neos-Gemeinderat beschäftigt sich intensiv mit Zukunftsfragen Bild: (Privat)

Ich war selber auf der Suche. Beim Eigentum sind neue Wohnungen in der Tat teuer. Bei Altbauten kann man vielleicht als fleißiger Handwerker, der alles selber macht, Kosten senken. Bei Mietwohnungen ist Steyr, obwohl auch hier die Preise gestiegen sind, gut aufgestellt und leistbarer als Mietobjekte im Zentralraum. Ich bin schlussendlich bei Solaris gelandet, habe um 350.000 Euro eine Eigentumswohnung gekauft und die Niedrigzinsen am Kreditmarkt genutzt. Das mag den Familienetat um ein paar Hunderter mehr belasten als der Mietzins, aber Eigentum ist die beste Zukunftsvorsorge.