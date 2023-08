Fortschritt beim Jugendschutz stagniert

Dabei versuchen Jugendliche zwischen 14 und 15 Jahren, gebrannte Spirituosen und Zigaretten zu kaufen. Insgesamt 1112 Testkäufe wurden im Lebensmittelhandel, in Tankstellen-Shops, Tabakgeschäften und in der Gastronomie durchgeführt. In 265 Betrieben (23,6 Prozent) wurden dabei die Jugendschutzbestimmungen nicht eingehalten. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Quote nahezu gleich. Am strengsten kontrolliert wurde in Tabakfachgeschäften.

Bemerkenswert ist, dass die Abgabe von Alkohol und Zigaretten in 49,4 Prozent aller Fälle trotz Ausweiskontrolle erfolgte und nur durch eine Fehlberechnung des Alters durch das Personal zustande kam. Technische Hilfsmittel an der Kasse könnten laut dem Institutsleiter für Suchtprävention und Projektleiter, Dieter Krenmayr, derartige Fehler vermeiden.

Auch Landesrat Michael Lindner (SP) würde eine "ehestmögliche" Implementierung derartiger Erleichterungen begrüßen.

