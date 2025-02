Forstunfall in Oberhofen am Irrsee endete für 59-Jährigen tödlich

Notarzt, Rettung, Polizei und Kriseninterventionsteam standen am Sonntagvormittag im Gemeindegebiet von Oberhofen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck im Einsatz): In einem Waldstück hatte sich ein tragischer Unfall ereignet, der einem 59-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung das Leben kostete.

Der Mann hatte den Besitzer des Waldes (49) bei Forstarbeiten unterstützt, als es gegen 10:05 Uhr zu dem Unglück kam. Während der Jüngere einen Traktor samt Anhänger lenkte, versuchte der Ältere ihn einzuweisen. Beim Reversieren kippte der Anhänger um und traf den 59-Jährigen am Kopf. Er wurde zu Boden gestoßen.

Der 49-Jährige alarmierte sofort die Rettungskräfte. Für den 59-Jähriger aber kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Sein Bekannter und weitere Ersthelfer mussten am Unfallort von einem von einem Kriseninterventionsteam betreut werden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

