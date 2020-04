Forstunfälle: Mit Kettensäge schwer verletzt

Zwei Freunde waren gerade dabei, vier Haselnusssträucher umzuschneiden. Der 33-Jährige verwendete dazu eine Kettensäge, während der 28-Jährige an den Sträuchern zog. Doch dabei schnellte die Säge nach oben und verletzte den 28-Jährigen am linken Unterarm. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

Bereits am Freitag am Nachmittag ist ein 51-Jähriger in Kallham (Bezirk Grieskirchen) bei einem Forstunfall schwer verletzt worden. Der Mann wollte eine Erle umschneiden, doch der Baum brach etwa einen Meter oberhalb der Schnittstelle entzwei und stürzte auf den 51-Jährigen. Gegen 18.30 Uhr fand die Ehefrau ihren schwerverletzten Mann. Er wurde von der Feuerwehr befreit und nach der Versorgung durch den Notarzt in ein Spital geflogen.

