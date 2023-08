Forderung nach Kataster für Streuobstwiesen

Die ersten Äpfel sind reif und fallen von den Bäumen. Und derer gibt es in Österreich – und speziell in Oberösterreich – jede Menge. Von den geschätzt 4,2 Millionen Obstbäumen im Land stehen 1.065.000 Bäume in Oberösterreich. Das geht aus einer schriftlichen Anfrage von SP-Landwirtschaftssprecher Mario Haas an Landwirtschaftsreferentin Michaela Langer-Weninger hervor. Wie viele es genau sind, lässt sich nicht sagen. Denn es fehlt an einem landesweiten Kataster, bemängelt Haas.