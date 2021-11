Forderung nach FFP-2-Maskenpflicht in Schulen nach Herbstferien

Die Corona-Entwicklung in OÖ sei "besorgniserregend", sagte Werner Hittenberger, Landesvorsitzender der AHS-Lehrergewerkschaft, am Dienstag. "Mir ist völlig unverständlich, wie Minister (Werner; Anm.) Faßman von einer Beruhigung über die Herbstferien, speziell nach Allerheiligen, ausgehen konnte. Eigentlich konnte man mit dieser Entwicklung der Fallzahlen rechnen", sagte Hittenberger.

In den Schulen wäre mit "relativ einfachen Mitteln" eine Risikominimierung möglich gewesen: Nachdem am Mittwoch, dem ersten Tag nach den Herbstferien, Antigen- und PCR-Tests durchgeführt werden, das Ergebnis der PCR-Tests aber erst tags darauf eintreffe, "hätte das Ministerium für alle (...) eine Maskenpflicht erlassen müssen". Hittenberger sprach sich in diesem Zusammenhang für das Tragen von FFP-2-Masken auch in den Klassenräumen aus. Diese Regelung hätte nach Eintreffen der Testergebnisse "sofort wieder aufgehoben werden können".

"Ich habe diesen Vorschlag auch deponiert. Warum das Ministerium (aus zeitlichen Gründen oder auch aus anderen Gründen) nicht aufgreift ist mir ein Rätsel", sagte der Landesvorsitzende. Er sei überzeugt, dass dadurch das Risiko an den Schulen in OÖ massiv reduziert werden könnte. "Was ist schlimmer, ein Tag FFP2 Maske für alle - auch für Geimpfte und Genesene (aufgrund der relativ hohen Zahl an Impfdurchbrüchen) oder 2 Wochen Quarantäne?", schloss Hittenberger.