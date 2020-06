Folgenschwere Verkehrsunfälle: Steyrer starb, zweifache Mutter schwer verletzt

Zwei folgenschwere Verkehrsunfälle ereigneten sich Samstagnachmittag auf Oberösterreichs Straßen. In Walding geriet ein 19-Jähriger auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Pkw einer vierköpfigen Familie. Fast zur gleichen Zeit verlor ein 43-jähriger Steyrer auf der B 115 zwischen Ternberg und Garsten die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrmals. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 19-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Samstag gegen 16.25 Uhr auf der B 131 in Richtung Aschach, als sein Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Schleudern kam. Der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte bei der Kreuzung mit der Schlossstraße frontal mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 54-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Der Wagen des Familienvaters, welcher einen Anhänger zog, kam rechts neben der Fahrbahn zum Stillstand, der andere auf der Fahrbahn.

Im Pkw des 54-Jährigen befanden sich neben seiner 49-jährigen Ehefrau deren beide Töchter, 15 und 22 Jahre alt. Die zweifache Mutter wurde beim Verkehrsunfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler-Uniklinikum geflogen. Alle anderen Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden in Krankenhäuser nach Linz gebracht. "Wir haben zuerst die Rettungskräfte unterstützt und dann die Aufräumarbeiten durchgeführt sowie die ausgetretenen Betriebsmittel gebunden. Außerdem mussten wir eine großräumige Umleitung einrichten, da die B 131 zwischen Ottensheim und Aschach für den gesamten Verkehr gesperrt werden musste", sagt Christian Bergmayr, Kommandant der FF Walding.

Steyrer stürzte über Böschung

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der B 115 im Gemeindegebiet von Ternberg. Ein 43-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, der in Steyr lebte, fuhr mit seinem Pkw in Richtung seiner Heimatstadt.

Ein 43-jähriger Steyrer starb bei einem Unfall auf der B 115. Bild: fotokerschi.at

Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf der nassen Fahrbahn zuerst links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpflock, verriss das Fahrzeug nach rechts und stürzte über eine Böschung. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst durch die Feuerwehr geborgen werden. Trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte blieben die Reanimationsversuche des Notarztes erfolglos. Der 43-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

