„Fokus liegt auf Einsatz und Ausbildung"

Die 4. Panzergrenadierbrigade hat seit gestern offiziell einen neuen Chef.

Siegward Schier, der neue Kommandat der 4. Panzergrenadierbrigade. Bild: eku

Für einen jungen Offizier gibt es nichts Schöneres, als im Innviertel Dienst zu versehen.“ Brigadier Siegward Schier erinnert sich gerne an seine Zeit beim Panzergrenadierbataillon 13 in Ried (von 1998 bis 2003). Dorthin war er als Leutnant ausgemustert und hatte „die klassische Laufbahn vom Grenadier bis zum Kompaniekommandanten“ durchlaufen. „Ich möchte diese Zeit nicht missen“, sagte er den OÖNachrichten.

Seit gestern ist der 1974 in Wien Geborene offiziell Chef der 4. Panzergrenadierbrigade mit Kommandositz in Hörsching. Zur „schweren“ Brigade gehören das Panzerbataillon 14 in Wels, das Panzergrenadierbataillon 13 in Ried, das Panzerstabsbataillon 4 in Hörsching, Freistadt und Wels, das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4 in Allentsteig und Horn sowie das Panzergrenadierbataillon 35 in Großmittel.

Für den Brigadier (Ein-Stern-General) bedeutet die neue Funktion erneut zum Wochenpendler zu werden. „Meine Frau hat mir wieder die Gelegenheit gegeben, den Fokus auf den Dienst zu legen“, sagt er und schmunzelt. Das heiße aber auch, dass ihm das Wochenende – wenn irgend möglich – heilig ist. „Dann hat meine Familie absoluten Vorrang.“

Seinen beiden Kindern (die Tochter ist sechs, der Sohn drei Jahre alt), die mit seiner Frau in Wien bleiben, um sie nicht aus dem vertrauten Umfeld zu reißen, habe er die mit seiner Funktion verbundene Abwesenheit unter der Woche folgendermaßen zu erklären versucht: „Der Soldatenberuf ist ein besonderer – mit besonderer Verantwortung, der aber auch eine höhere zeitliche Inanspruchnahme mit sich bringe.“

Apropos Zeit: „Ich werde die größtmögliche Zeit bei den kleinen Verbänden verbringen und dann versuchen, die Wünsche auf Brigadeebene in Hörsching umzusetzen“, sagt Schier. Und zu seinen Zielen: „Zurzeit sind sowohl die Personal- als auch Materialressourcen begrenzt. Der Fokus liegt daher klar im Bereich Einsatz und Ausbildung – und nicht zuletzt in der wichtigen Personalgewinnung.“

