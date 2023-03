Fokus auf Bildung: Rotes Kreuz hilft beim Lernen

Die Tür geht auf und Andre, Ecrin und Esla kommen mit ihren Schultaschen bepackt in die Lerninsel des Roten Kreuzes in Traun. Eine Verschnaufpause, ein gemeinsames Mittagessen im Gruppenraum, dann erledigen die drei Volksschüler mit ihren Pädagoginnen ihre Hausaufgaben und erarbeiten spielerisch mit Lernübungen den Lehrstoff. "Das Wichtigste ist für uns, den Kindern eine Tagesstruktur zu ermöglichen. Wir fördern sie individuell, helfen beim Lernen und gehen auf ihre Bedürfnisse ein", sagt Jana Aichmayr, Pädagogin der Rotkreuz-Lerninsel.

Das Projekt Lerninsel des Roten Kreuzes wurde im Mai 2022 erstmals dem Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) präsentiert. "Daraufhin hat sich das Ganze sehr schnell entwickelt. Sponsoren haben sich sofort gemeldet, und auch der Standort war leicht gefunden", sagt der Bürgermeister.

Seit etwa einem Monat betreuen nun drei Pädagoginnen, eine Psychologin und mehrere Freiwillige des Roten Kreuzes 22 Kinder. Diese wurden in Zusammenarbeit mit den umliegenden Volksschulen Oedt, St. Martin, Traun und Dionysen und deren Direktoren ausgewählt. Für die Kinder soll die Lerninsel eine Vermittlungsstelle zwischen Schule und Familie darstellen, sagt Paul Reinthaler, RotkreuzBezirksgeschäftsleiter Linz-Land.

Weg aus der Armutsfalle

Bisher gab es die Rotkreuz-Lerninseln nur in Wien und in Graz. Mit Traun wurde nun der erste Standort in Oberösterreich geschaffen. Ob und wann es weitere Lerninseln in Oberösterreich geben wird, hängt unter anderem von der nötigen Unterstützung ab.

"Die meisten assoziieren das Rote Kreuz mit Rettung, mit Krankentransporten und mit Blaulicht. Ein wesentlicher Bereich, der leider oft in Vergessenheit gerät, ist der Bildungsbereich. Hier möchten wir uns weiter engagieren. Nur so kann man der Armutsfalle entkommen und das Leben selbst in die Hand nehmen", sagt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. (kap)

