Fördervertrag für neues LASK-Stadion steht 

Es ist eine gewaltige Summe mit der das Land Oberösterreich die Errichtung des neuen Stadions des LASK auf der Gugl unterstützen wird: Maximal 30 Millionen Euro Steuergeld werden in das Projekt fließen. Das entspricht etwa zwei kompletten Sport-Jahresbudgets des Landes Oberösterreich. Dementsprechend strikt sind die Vorschriften, die das Land dem LASK für die Auszahlung dieser Fördergelder macht. Der LASK darf unter anderem keine weiteren Förderungen bei anderen Gebietskörperschaften für das Projekt beantragen.

Heute hat die Landesregierung einstimmig die Fördervereinbarung für das Stadion beschlossen. Bevor dieser Beschluss möglich war, hatte der LASK noch zusätzlich Unterlagen nachreichen müssen. Das Land hatte vor allem verlangt, dass der LASK die vorgelegte Kostenschätzung von 65 Millionen Euro durch ein externes Gutachten plausibilisieren lässt. Dieses Gutachten liegt nun vor und bestätigt die Kostenschätzung im Grundsatz.

Maximal 45 Prozent der Errichtungskosten der neuen Arena übernimmt das Land. Bis zu einem Höchstbetrag von 29,2 Millionen Euro. Auch wenn die Kosten für das Stadion die erwarteten 65 Millionen Euro übersteigen sollten, kann die Förderung nicht höher als diese 29,2 Millionen Euro liegen.

„Die Auszahlung der Fördergelder des Landes für den Bau der neuen LASK-Arena ist an klare Vorgaben gebunden, wie die Durchführung eines offenen und transparenten Ausschreibungsverfahrens sowie die Begleitung des Projekts durch ein professionelles Projekt- und Baumanagement. Die Förderung fließt in der Folge in aliquoten Tranchen nach Baufortschritt und Prüfung der jeweiligen Abrechnungsunterlagen“, erläutert Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP).