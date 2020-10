Föhn beschert uns herrliches Wetter in den Bergen

Die neue Woche startet heute weitestgehend trocken, aber noch mit zahlreichen Wolken und gedämpften Temperaturen von maximal zwölf Grad. Für Dienstag erwartet Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik das Eintreffen einer warmen Südwestströmung. Diese wird die Temperaturen deutlich nach oben treiben: "Vor allem in den Bergen geht es mit den Tageshöchstwerten deutlich nach oben. In klassischen Föhnlagen wie Windischgarsten oder Bad Goisern rechne ich da schon mit Temperaturen um die 20 Grad, beziehungsweise um die 13 Grad in 1500 Metern Seehöhe." Das herrliche Bergwetter werde sich auch am Mittwoch und Donnerstag fortsetzen, ehe am Freitag wieder etwas mehr Wolken das sonnige Herbstwetter trüben können. Die Frostgrenze wird auf deutlich über 3000 Meter ansteigen.

Im Mühlviertel darf man sich aufgrund des Föhns vor allem am Dienstag und Mittwoch auf einen großartigen Ausblick auf die Nordalpen und bestes Wanderwetter rund um den Böhmerwald freuen.

Nicht ganz so warm wird es in den kommenden Tagen hingegen im Zentralraum sowie entlang der Donau. Hier hält sich die kühle, feuchte Luft noch etwas länger und es kann vor allem am Vormittag auch recht nebelig bleiben. "Eine klassische Inversionswetterlage, bei der die kühle Luft in den Tälern liegen bleibt und sich wärmere Strömungen darüber schieben. In der kälteren Jahreszeit werden wir das dann noch deutlich öfter haben", sagt Ortner. (lebe)

Das Wetter in Ihrer Region

