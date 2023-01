Flughafen Linz: Steigen Sie in Hörsching in den Flieger?

Die Lufthansa bestimmt am Linzer Flughafen als Monopolist - hohe Preise und unattraktive Flugzeiten sind die Folge. Während etwa in Salzburg an einem Samstag im Februar mehr als 110 Flugzeuge landen, ist es samstags im Winter in Linz nur ein Passagierflieger.

