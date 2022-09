Es hätte der erste gemeinsame Ausflug nach zwei Jahren pandemischer Pause werden sollen: Am vergangenen Sonntag hätte es um 6 Uhr in der Früh für 45 Sechstklässler des bischöflichen Gymnasiums Petrinum vom Flughafen Linz über Frankfurt zur Intensivsprachwoche nach Dublin gehen sollen. Am Samstag um 16 Uhr checkten die ersten bereits online ein. Um 18.45 Uhr erging dann eine SMS von der Lufthansa an die Reiseleiterin: Flug gestrichen.