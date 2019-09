Flüchtlinge in Lkw-Anhänger versteckt

Es war am Dienstag gegen 21.10 Uhr, als der türkische Lastwagenfahrer bei einer Rast plötzlich das Handyläuten bemerkte. Er verständigte die Polizei. Die Beamten öffneten den Anhänger und fanden fünf junge Männer, die auf der Ladung saßen. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatte ein Schlepper am Samstag die Tür des Anhängers bei einer Pause in Kroatien geöffnet und den Zollverschluss manipuliert. Dann ließ er die Flüchtlinge, die nach Deutschland wollten, in den Anhänger. Die Beamten nahmen sie fest.

