Allein in Oberösterreich hat die Polizei bisher 3200 Vertriebene aus der Ukraine erfasst. Seit Sonntag geht die Zahl allerdings zurück, sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl Immer weniger Ukrainer kommen hierzulande an, an den Nachmittagen herrscht an den Registrierstellen in Linz und Wels meist Flaute. Auch rufen immer weniger bei der Registrierungshotline der Polizei an. Viele Flüchtlinge wollen gar nicht in Oberösterreich bleiben. Sie wollen nach Italien weiter.