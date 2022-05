Flüchtlinge als Pflegekräfte gesucht

7495 Menschen aus der Ukraine haben derzeit einen gemeldeten Hauptwohnsitz in Oberösterreich (Stand 18. 5.). Etwas mehr als 4100 von ihnen sind zwischen 18 und 64 Jahre alt.

"Das ist eine Chance für den Arbeitsmarkt in Oberösterreich. Unser Ziel ist, möglichst viele der ukrainischen Flüchtlinge möglichst rasch am Arbeitsmarkt zu integrieren", sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Bisher ist das bei knapp 900 Menschen aus der Ukraine gelungen. "Seit ihrer Ankunft in Österreich begleiten wir sie beim Ankommen am Arbeitsmarkt und setzen dafür spezielle Initiativen", sagt Iris Schmidt, stv. Geschäftsführerin des Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich. Laut den Zahlen des AMS waren mit Stand 20. Mai 232 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Gastronomie tätig, 203 arbeiten in der Warenproduktion, und 184 sind in der Land- und Forstwirtschaft in den meisten Fällen als Erntehelfer eingesetzt.

Nicht in allen Branchen liegen die Zahlen so hoch. Lediglich vier Flüchtlinge, die bisher eine Beschäftigungsbewilligung erhalten haben, gehen derzeit einer Arbeit im Gesundheits- und Sozialwesen nach. Das soll sich aber nun möglichst rasch ändern, denn vor allem im Pflegebereich wird in Oberösterreich händeringend nach zusätzlichen Mitarbeitern gesucht. Viele Flüchtlinge haben dafür sogar eine passende Ausbildung absolviert. "Sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer bringen Berufserfahrung in diesem Bereich mit. Diese Qualifikation gilt es nun entsprechend der rechtlichen Vorgaben rasch anzuerkennen", sagt Schmidt.

Genau bei diesen Vorgaben des Bundes wünscht sich Hattmannsdorfer eine Vereinfachung: "Ich bin überzeugt, dass die Nostrifizierung von Pflegeausbildungen deutlich simpler funktionieren könnte." Dementsprechende Gespräche mit dem Bund habe es bereits gegeben, sagt er.