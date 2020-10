Flüchtiger Steuerbetrüger nach Rückkehr verhaftet

Einen untergetauchten Steuerbetrüger, der bei der Finanz Schulden im siebenstelligen Bereich haben soll, konnte die Polizei am Samstag in Hörsching verhaften. Der 43-Jährige hatte sich kurz vor seinem Gerichtsprozess im Jahr 2017 in die Türkei abgesetzt, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Doch Ende September bekamen die Kriminalisten einen Tipp, dass der Verdächtige in Österreich gesehen worden sei und sich nur noch wenige Tage hierzulande aufhalten soll.

Die Beamten des Landeskriminalamts Oberösterreich leiteten eine Zielfahndung ein und lokalisierten den Beschuldigten in Linz. Schließlich konnte er auf der Wiener Straße (B1) bei Hörsching in einem Auto gestoppt werden. Der 43-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Strafmaß bis zu zehn Jahre

Der Gesuchte soll den österreichischen Staat um Steuern im Millionenbereich betrogen und mehrere Firmen durch seine Betrugshandlungen in Konkurs gestürzt haben. Aufgrund der hohen Schadenssumme beträgt die Strafdrohung zehn Jahre Freiheitsstrafe.

