Flüchtiger Lenker über soziale Medien ausgeforscht

Am Sonntag gegen 2:40 Uhr kollidierte ein vorerst unbekannter Fahrzeuglenker in der Gemeinde Haigermoos, im Bezirk Braunau am Inn mit dem gemauerten Sockel eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes und fuhr anschließend davon. Durch den heftigen Anprall wurde der gemauerte Sockel des alten Holzstadels gänzlich durchbrochen. Die geschädigte Familie verbreitete den Vorfall in den sozialen Netzwerken, worauf ihnen ein gepostetes Video zugespielt wurde, auf welchem das gesuchte beschädigte Fahrzeug zu erkennen war.

Die Familie meldete dies der Polizei Braunau, die den 24-jährigen Unfalllenker aus Salzburg ausforschen konnte. Der Lenker gab an, den Unfall wegen Sekundenschlaf verursacht zu haben und dann aus Angst und Panik, weiter gefahren zu sein. Er wird wegen mehreren Übertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn angezeigt.

