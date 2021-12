Flüchtiger Lenker stellte sich Stunden später der Polizei

Dabei rammte der Wagen drei Bäume, eine betonierte Gartensäule, etwa drei Meter Thujenhecke, eine Laterne sowie die Überdachung der Eingangstür. Der Hausbesitzer hatte nichts von dem nächtlichen Unfall mitbekommen.

Als der 83-Jährige gegen 6 Uhr das Haus verlassen wollte, habe er jedoch die Verwüstungen im Garten gesehen und sofort die Exekutive verständigt.

Aufgrund des medialen Drucks meldete sich der flüchtige Lenker am Nachmittag schließlich telefonisch bei der Polizei: Der 25-Jährige aus dem Bezirk Braunau gab an, nach dem Unfall an der Haustür geklopft zu haben. Es habe sich aber niemand gemeldet. Anschließend habe er seine Mutter gebeten, ihn abzuholen, während ein Freund den Wagen abschleppte. Alle Beteiligten werden angezeigt.