Flüchtiger Geldfälscher nach drei Monaten festgenommen

WELS. Nach drei Monaten auf der Flucht konnte ein 56-jähriger Geldfälscher aufgespürt werden. Die Polizei leitete die abschließenden Ermittlungen der Fahndung ein.

Einer Festnahmeanordnung zufolge soll der Mann vor dem 7. September 2018 gemeinsam mit einem Komplizen an einem bislang noch unbekannten Ort von einem Geldfälscher eine große Anzahl von gefälschten Banknoten übernommen haben. Diese brachte er als echt und unverfälscht in den Verkehr.

Am 10. November des vergangenen Jahres konnte der Komplize des 56-Jährigen von Polizeibeamten aus dem Bezirk Gmunden festgenommen werden, nachdem er auf einem Martinimarkt eine Ware mit einer gefälschten Banknote bezahlt hatte. Dem 56-Jährigen gelang die Flucht und um einer drohenden Festnahme zu entgehen, tauchte er unter.

Nach einer umfangreichen Fahndung in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wels konnte der Beschuldigte schließlich im Jänner 2019 in Polen lokalisiert werden. Am Donnerstag wurde festgestellt, dass sich der 56-Jährige offensichtlich wieder in Österreich befindet. Auf einer Raststätte der A1 wurde er festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

