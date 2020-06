Flüchtiger Autodieb nach mehr als neun Stunden gefasst

Der 36-Jährige war mitten in der Nacht in ein Autohaus in Linz eingebrochen, um dort den Schlüssel für ein Auto zu stehlen. Vom Firmengelände ging es mit dem Pkw Richtung Tschechien. Kurz vor der Grenze wurden allerdings Polizisten der Inspektion Leopoldschlag auf das Auto aufmerksam. Der Grund: Auf der Vorderseite war nur ein rotes Schild mit der Aufschrift "Verkauft" angebracht, und auch auf der Rückseite war keine Kennzeichentafel montiert.

Die Beamten nahmen gegen 4.10 Uhr die Verfolgung auf und fanden den Pkw schließlich im Ortsgebiet von Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) auf einer Wiese vor. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Bis zu seiner Festnahme sollte es noch einige Stunden dauern.

Nachdem die Fahndung durch mehrere Polizeistreifen keinen Erfolg brachte, wurden zusätzlich Diensthunde eingesetzt. Gegen 13.20 Uhr klickten schließlich die Handschellen. Der Slowake, gegen den bereits wegen mehreren Diebstählen eine Festnahmeanordnung bestand, befindet sich jetzt in der Justizanstalt Linz.

Lokalisierung: In der Grenzgemeinde Rainbach wurde der Dieb festgenommen

