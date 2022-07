Flucht vor der Polizei

Auch das Landeskriminalamt Oberösterreich hat sich an der Fahndung nach dem jungen Polen, der mit EU-Haftbefehl gesucht wurde, beteiligt.

Polizeibeamte entdeckten den Mann gestern, Sonntag, als er in der Früh mit einem Kinderwagen die Linzer Wohnung verlassen wollte. Als ihn einer der Polizisten zur Rede stellen wollte, stieß der Mann den Kinderwagen, in dem seine erst zwei Wochen alte Tochter lag, zur Seite und rannte in die entgegengesetzte Richtung.

Obwohl der Pole dem Kinderwagen einen Stoß verpasst hatte, fiel dieser bei dem Fluchtversuch nicht um. Das darin liegende Baby blieb unverletzt und wurde wieder in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Den 26-jährigen Flüchtigen, der in Polen bereits in Haft war, konnten die Polizisten an einer Kreuzung stoppen, er wurde festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt gebracht.