Nach Verfolgungsjagd mit 250 km/h: BMW-Lenker (20) wollte auch bei Festnahme fliehen

Wüste Szenen spielten sich in der Nacht auf vergangenen Freitag zwischen Wels und Traun ab. Ein 20-jähriger amtsbekannter Ungar mit Wohnsitz in Linz lieferte sich mit seinem BMW eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Diese zog sich von der A8 über die A25 bis auf die B1 - kurz vor der Trauner Kreuzung endete sie jedoch jäh in einem schweren Unfall. Am Beifahrersitz saß die 18-jährige Freundin des Lenkers. Drei völlig zerstörte Autos mussten von der Bundesstraße geräumt werden, vier Personen wurden verletzt.

Florian Oberauer, der stellvertretende Polizeichef des Bezirks Linz-Land, sprach trotz allem von einem halbwegs glimpflichen Ausgang. "Dass alle Beteiligten überlebt haben, grenzt an ein Wunder", sagte er den OÖN nach dem schweren Unfall.

Festnahme fünf Tage nach Unfall

Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete am Mittwoch, fünf Tage nach dem Unfall, mit richterlicher Bewilligung des Landesgerichtes Wels die Festnahme des 20-Jährigen an. Laut Polizei wurde der amtsbekannte Raser am Abend gegen 18 Uhr an seiner Wohnadresse in Linz angetroffen. Jedoch versuchte der Beschuldigte erneut zu flüchten. Er kletterte über einen Balkon und lief davon, konnte jedoch von einem Beamten der Polizei eingeholt werden. Kräfte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität konnten ihn schließlich festnehmen. Der 20-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels überstellt.

Filmreife Verfolgungsjagd

Es waren nahezu filmreife Szenen, die sich in der Nacht auf Freitag abspielten. Um 23:26 Uhr versuchte eine Verkehrszivilstreife in Wels-West auf der B1, einen Pkw-Fahrer anzuhalten, da dieser eine Sperrlinie überfahren hatte. Der 20-jährige Fahrer hielt zunächst kurz an, beschleunigte jedoch schnell und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter auf die A8 in Richtung Passau. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Es herrschte dichter Nebel, die Sichtverhältnisse waren schlecht.

Die Verfolgung führte mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h auf die A25, wobei der Lenker riskante Überholmanöver, unter anderem auf dem Pannenstreifen, ausführte.

Die Flucht setzte sich über die Ausfahrt Wels-Ost auf die B1 fort, zunächst wieder in Richtung Wels. An der Kreuzung zur Werfelstraße wendete der flüchtende Lenker und setzte seine Fahrt in Richtung Linz fort. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln und erreichte Geschwindigkeiten von etwa 140 km/h, die bei dichtem Nebel sogar 190 km/h betrugen. In Marchtrenk kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem Pkw, der einen Anhänger zog.

Trümmerfeld auf der B1

Kurz vor der Trauner Kreuzung fuhr der BMW fast ungebremst gegen mehrere stehende Fahrzeuge - und das mit einer Geschwindigkeit von mehr als 160 km/h. Drei Fahrzeuge, darunter auch ein unterstützender Zivilstreifenwagen der Polizeiinspektion Ansfelden, wurden durch den Aufprall weggeschleudert, vier Personen wurden verletzt.

Der Fahrer wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug befanden sich gestohlene Kennzeichen, er selbst besaß keinen gültigen Führerschein.

