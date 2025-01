Flucht von Alkolenker (20) endete in Sackgasse in Traun

Der 20-Jährige war am Samstag gegen 4.30 Uhr mit seinem Auto in Haid unterwegs, als ihn eine Polizeistreife wegen einer Kontrolle anhalten wollte. Statt stehen zu bleiben, flüchtete der junge Mann mit weit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Traun. Dort endete seine Fahrt allerdings: Die Beamten schnappten ihn in einer Sackgasse.

Weil er Gegenwehr leistete, wurde der 20-Jährige sogar kurzfristig festgenommen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Seinen Führerschein der Mann vorläufig los.

