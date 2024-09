Privatschulen: Flucht aus dem System? So dramatisch ist es nicht

An der Privatschule „Die Lerche“ in Linz

Schulbeginn in Oberösterreich. 8,8 Prozent aller Schüler in Oberösterreich (aus dem Jahr 2022) besuchen eine private Schule, damit setzt sich der Anstieg dieses Trends leicht fort. Aber Oberösterreich ist weit weg von den Quoten in Wiens Nobelbezirken. In der grünen Hochburg Neubau geht beinahe jeder zweite Schüler auf eine private Schule, im schwarzen Bezirk Döbling sind es 48 Prozent.