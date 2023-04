"Geburtsort: Barcelona" steht in den Diplomatenpässen des karibischen Kleinstaates St. Kitts und Nevis, laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um Fake-Dokumente, noch dazu um schlecht gefälschte. Jedenfalls stammt keiner der zwölf Angeklagten, die am Mittwoch im Schwurgerichtssaal in Steyr Platz nehmen, aus Spanien.