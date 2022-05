Florian bescherte einen besonderen Familientag am Urfahraner Markt

Ihre beiden Enkelkinder ziehen Gertrude Koll ungeduldig in Richtung der Fahrgeschäfte. "Sie wohnen im Innviertel. Heute mache ich mit ihnen einen Linztag, da darf der Urfahraner Markt natürlich nicht fehlen", sagt die Linzerin. "Am meisten zieht die Geisterbahn, da wollen sie unbedingt hin", sagt Koll.

So wie sie nützten gestern viele Familien den schulfreien Landesfeiertag für einen Urfahrmarkt-Besuch. Zufällig fiel der Feiertag mit dem Familientag zusammen, der traditionell am Mittwoch stattfindet. Schausteller, Marktfahrer und Gastronomen boten aus diesem Anlass wieder eine Vielzahl von Sonderangeboten.

Mehr Bilder vom Urfahraner Markt sehen Sie in der Galerie:

Wettlöschen bei der Feuerwehr

Nicht nur Familien stürzten sich ins Marktgetümmel. Auch zahlreiche Jugendliche suchten in den Fahrgeschäften den Nervenkitzel – zum Beispiel die vierzehnjährige Lea mit ihren Freunden. "Wir fahren am liebsten mit den wilden Sachen. Gerade waren wir beim Chaos, das war ziemlich cool", sagt die Jugendliche mit geröteten Backen.

Am schulfreien Tag suchten viele Jugendliche bei den Fahrgeschäften den Nervenkitzel. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zum Ehrentag des heiligen Florian, der nicht nur Landespatron, sondern auch Schutzherr der Feuerwehren ist, hat sich die Freiwillige Feuerwehr St. Magdalena eine besondere Attraktion überlegt. Es wurde sozusagen um die Wette gelöscht: Mit dem Schlauch konnten die Kinder auf ein Loch in einer Zielwand spritzen. Waren sie treffsicher und landete ausreichend Wasser in dem Loch, stieg eine Figur über der Zielwand auf, um die Leistung der Nachwuchs-Feuerwehrleute zu würdigen. Und in einem Feuerwehrauto konnten sie erleben, wie es ist, hinten im Mannschaftsraum mitzufahren.

Wettlöschen am Stand der Freiwilligen Feuerwehr St. Magdalena Bild: VOLKER WEIHBOLD

Betreut wurde der Stand von der Jugendgruppe der FF St. Magdalena. Xaver Garstenauer ist schon seit einem Jahr dabei. "Ich wollte immer zur Feuerwehr, es taugt mir wirklich sehr", sagt der 10-Jährige. Sein großer Bruder Jakob ist der Jugendbetreuer in St. Magdalena, er war auch gestern mit seiner Truppe vor Ort. "Wir wollen zeigen, dass es in Linz neben der Berufs- auch die freiwillige Feuerwehr gibt und dass wir uns über jeden Neuzugang bei der Jugend freuen", sagt Garstenauer.

Video: OÖNTV hat sich bei den Besuchern des Urfahranermarkts umgehört:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Familientag am "Urfix": "Die Kinder sind begeistert von den Fahrgeschäften" Hunderte Familien haben den schulfreien Landesfeiertag am Mittwoch genutzt und sich ins Urfahranermarkt-Getümmel gestürzt. Für viele Besucher eine Fixstation war das vom oberösterreichischen Landesfeuerwehrverband organisierte Rahmenprogramm.

Galerie: So sah der Urfahraner Markt in früheren Zeiten aus