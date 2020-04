Fliegende Intensivstation: So rettet das Heer Leben

Wenn andere nicht mehr helfen können, das Bundesheer kann es. Das bewiesen in der Nacht auf Freitag die Soldaten der Luftunterstützungsbrigade mit Sitz in Hörsching. "Das war eine neue Dimension der Luftbrücke in Österreich", sagt Oberst Hannes Mittermair, der Kommandant der Heereshubschrauber, den OÖN.

Ein 62-jähriger Vorarlberger war wegen einer Covid-19-Erkrankung im Landeskrankenhaus Bludenz behandelt worden – erfolgreich. Ein neuerlicher Test auf das Corona-Virus verlief negativ. Das Problem: Die Lunge war durch die Erkrankung so massiv geschädigt, dass das Leben des Mannes nur noch durch eine Transplantation gerettet werden konnte.

Diese ist aber nur im Wiener AKh möglich – in einer Abteilung, in der schon die Lungentransplantation bei Niki Lauda durchgeführt worden war. Das Bundesheer setzte für die Luftbrücke gleich zwei Hubschrauber ein.

Während eine "Black Hawk" S-70 von Langenlebarn nach Wien flog, dort ein vierköpfiges Ärzteteam des AKh, darunter zwei Herzchirurgen, sowie eine mobile Herz-Lungenmaschine aufnahm, um diese nach Bludenz zu transportieren, hob zeitgleich eine Agusta Bell (AB) 212 vom Fliegerhorst Vogler in Hörsching in Richtung Vorarlberg ab. Diese Maschine ist für Spezialtransporte zur "fliegenden Intensivstation" umgebaut worden. Mit an Bord: ein medizinisches Team des Heeres, bestehend aus einem Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin sowie einem Sanitätsunteroffizier.

Um 21.30 Uhr startete die AB 212 vom Dach des Krankenhauses in Bludenz mit dem Patienten an Bord Richtung Wien. Nach einem kurzen Tankstopp in Vomp landete die "fliegende Intensivstation" um 0.05 Uhr auf der Heli-Plattform des Wiener AKh.

"In Zeiten der Krise ist Zusammenarbeit und Zusammenhalt das Wichtigste. Dass das einwandfrei funktioniert, zeigt die gelungene Rettungsaktion", sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP). Stolz auf die Mannschaften der Luftunterstützung zeigt sich auch der Brigadekommandant, Brigadier Wolfgang Wagner.

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at