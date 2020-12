Flauer Start der Massentests: „Wir müssen alle Verantwortung übernehmen“

Freitagvormittag in der Linzer Tips Arena: Masken und Desinfektionsmittel sind verteilt, die blauen Männchen. Mit FFP2-Masken, Plexiglasvisieren und blauem Ganzkörperanzug steht das medizinische Testpersonal in ihren Ganzkörperanzügen für die Massentestungen bereit. Doch die Massen bleiben vorerst aus. Nur wenige sind gekommen, um sich testen zu lassen.

„Wir müssen alle Verantwortung übernehmen“, sagt Gerhard Harga. Er lässt sich testen, um sein Umfeld in Sicherheit zu wissen. „Sollte ich unwissentlich positiv sein, dann will ich niemanden anstecken“, sagt der Pensionist.

Leitsystem

In einem ausgeklügelten Leitsystem gelangen die Menschen in die Halle, zu den Teststraßen und auch wieder hinaus. So sollen große Ansammlungen verhindert werden. Mohebulluh Myazi war bereits testen. Jetzt sucht der 21-Jährigen den Ausgang. „Ich möchte auf meine Gesundheit achten und meine Mitmenschen nicht gefährden“, sagt der Linzer, der aktuell arbeitssuchend ist. „Wenn eine Firma einen negativen Covid-Test haben möchte, dann will ich auch einen vorlegen können.“ Das Ordnungspersonal weist Myazi schließlich den Weg nach draußen.

Hans-Peter Perlinger vom Magistrat Linz ist für den reibungslosen Ablauf der Testungen in der Tips-Arena zuständig: „Der kurzfristige Aufbau war die größte Herausforderung. Wir mussten ja alles von Null auf aufbauen. Die Gitter mussten aufgestellt, die medizinische Ausstattung verteilt und mehr als 60 Laptops verkabelt und mit dem Internet verbunden werden.“ Und während Perlinger die Teststraßen von der Tribüne aus beobachtet, kommen langsam mehr und mehr Menschen zu den Massentests.