Flamingo an der Donau: "Das könnte meiner sein"

Ein einsamer Flamingo hatte es Anfang der Woche in die Schlagzeilen geschafft: Der exotische Vogel war am Sonntag im Gemeindegebiet von Pupping (Bezirk Eferding) auf der Donau gesichtet worden.

Sofort rückten Feuerwehr und Helfer der Tierrettung aus, um das herrenlose Federvieh einzufangen. Doch dieses wusste sich bei all diesen Versuchen gekonnt aus der Affäre zu ziehen. Und ist seither wieder untergetaucht, hieß es gestern bei der Tierrettung. Erste Vermutungen, der Vogel könnte aus dem Zoo Schmiding entkommen sein, zerschlugen sich: In Schmiding fehlt kein Flamingo.

Nun meldete sich sein möglicher Besitzer bei den OÖN. Es könnte sein, dass der Flamingo aus seiner Zucht stamme, sagt Robert Scheck. Der in München geborene, heute 70-Jährige hat sich neben einer Managementkarriere im familieneigenen Sporthandels-Unternehmen ganz den Tieren verschworen. In Salzburg nahe dem Schloss Leopoldskron beim Mönchsberg errichtete seine Familie 1965 unter anderem ein Gehege für rund 100 Flamingos. Seine Passion für die rosaroten Vögel gehe ins Teenageralter zurück, sagt Scheck: "Mit 15 hab ich von meinem Vater drei Chileflamingos geschenkt bekommen", sagt er, "einer davon lebt noch".

Heute würden sich auf seinem rund fünf Hektar großen und für Spaziergänger gut einsichtigen Areal rund 80 Vögel tummeln. "Der Rest fliegt irgendwo herum. Das macht ihnen Spaß. Sie erkunden immer neue Gegenden", sagt der Flamingo-Experte. Daher sei anzunehmen, dass es sich bei dem nun im Nachbarbundesland aufgetauchten Vogel um seinen handle. "Meine fliegen am meisten herum", sagt er und lacht.

Einen Nachweis hat der Tierfreund dafür nicht, weil keiner seiner Vögel markiert sei. "Da wär’ ich ja nie daheim, wenn ich meine Tiere immer suchen würde". Sorgen müsse man sich um den Ausreißer nicht machen. "Flamingos sind sehr clever bei der Nahrungssuche. Er wird Plätze finden, wo es Krebschen gibt. Und wenn nicht, zieht er weiter oder kommt wieder zurück."

Vierstündiger Flug

Während ihres Fluges würden Flamingos im Schnitt zwischen 50 und 60 km/h an den Tag legen – für den Weg nach Pupping wäre der Vogel von Salzburg weg knapp vier Stunden unterwegs, sagt Scheck. Grundsätzlich würden Flamingos, die in etwa so alt wie Menschen würden, nie alleine, sondern in einer Kolonie leben. Droht der Single-Flamingo nun an gebrochenem Herzen zugrunde zu gehen? "Nein", sagt Scheck. "Solange er genug Nahrung hat, drängt ihn nichts."