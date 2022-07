Flächenbrand gelöscht, aber hartnäckige Glutnester am Brunnkogel

Entdeckt worden war der Brand am Samstag gegen 15 Uhr zufällig von der Luft aus – durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers, die zu einem Einsatz im Salzkammergut unterwegs war. Wenig später gingen im Minutentakt Anrufe von Wanderern ein, die von einem gegenüberliegenden Berg aus eine Rauchsäule bemerkten.

Zwei Polizeihubschrauber aus Oberösterreich und Salzburg transportierten gestern Löschwasser zur Brandstelle. Und dank einer „nur“ 600 Meter entfernten Forststraße kann die Feuerwehr zur Brandstelle herangelangen, ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen ist eingerichtet, um Wasser vom Tal auf den Berg zu transportieren – und von dort aus mittels zweier aufgebauter Leitungen weiter direkt zum Brandherd. Das Feuer wurde allerdings durch herrschenden Wind immer wieder angefacht.

Löschtrupps müssen gesichert werden

Zehn Feuerwehren und Waldbrandexperten des Stützpunkts St. Agatha sind ebenso im Einsatz wie 20 Helfer der Bergrettung, um die Löschtrupps im steilen Gelände zu sichern.

„Wir konnten am Samstag mehr als 50.000 Liter Löschwasser zur Brandstelle schaffen, eine große Leistung unserer Mannschaften“ so Gmundens Bezirksfeuerwehrkommandant Stefan Schiendorfer. Der Flächenbrand ist mittlerweile abgelöscht, Glutnester fordern aber weiterhin. „Das geht bis zu einem halben Meter tief in den Boden unter die Baumwurzeln hinein, weil es sehr trocken ist.“ Es gilt, in mühsamer Handarbeit aufzugraben und das Löschwasser mittels Lanzen in den Boden einzubringen. Dank einer Drohne mit Wärmebildkamera lässt sich die Lage entsprechend erkunden und beurteilen, um zielgerichtet gegen Glutnester vorgehen zu können. „Das ist eine gewaltige Hilfe““, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Stefan Schiendorfer.

Zwar hat es am Samstag Abend etwas geregnet, das war aber viel zu wenig. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, vermutlich handelt es sich um die Folgen eines Blitzschlages in der Nacht zu Samstag. „Wanderweg führt dort jedenfalls keiner vorbei. Diese Stelle ist abgelegen, in steilem, unwegsamen Gelände. Dort kommt im Normalfall keiner hin.“