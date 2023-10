Fitnessstudios im Test: Preisunterschiede sind enorm

Fitnessstudios freuen sich zunehmender Beliebtheit, besonders in den Wintermonaten. Sie unterscheiden sich aber nicht nur im Angebot, sondern vor allem im Preis. Die Arbeiterkammer (AK) hat 43 Studios in Linz, Linz-Land, Wels und Steyr unter die Lupe genommen, um die Preisunterschiede aufzuzeigen. Die monatlichen Kosten variieren beträchtlich, von 24,90 Euro bis zu 114 Euro - was im Jahresvergleich mehr als 1000 Euro Unterschied ausmacht.

Laut AK sollte man sich vorher über seine eigenen Trainingsbedürfnisse klar werden, bevor man sich für ein Fitnessstudio entscheidet. Dazu zählt die Frage, welche Angebote für einen notwendig sind und welche überflüssig wären. Dann sollte der Preis der passenden Fitnessstudios mit dem Angebot kritisch verglichen werden. Die AK empfiehlt Probetrainings vor der Anmeldung zu machen, um sich mit Angebot und Ambiente vertraut zu machen.

AK warnt vor Fallen

Sehr viele Betreiber beharren auf langfristige Vertragsbindungen. Laut AK sind diese oft rechtswidrig. Probleme können entstehen, wenn eine längere Krankheit auftritt. Der monatliche Beitrag muss aufgrund der Bindung dann trotzdem bezahlt werden. Deshalb empfiehlt die AK nur Verträge ohne zeitliche Bindung abzuschließen.

In einigen Fitnessstudios ist es auch möglich den Beitrag für einen bestimmten Zeitraum vorab zu bezahlen. Doch wenn das Studio schließt oder sich der Betreiber ändert, kann es schwierig werden, wieder an sein Geld zu kommen – trotz der Hilfe der AK. Um solchen Zwischenfällen zu entkommen, ist es am sichersten, das Fitnessstudio nur monatlich zu bezahlen. Zudem sollte der Vertrag gründlich gelesen werden und mündliche Versprechen schriftlich festgehalten werden, um abgesichert zu sein.

Wichtige Fragen, die man sich vor Vertragsabschluss stellen sollte:

Passen die Öffnungszeiten des Fitnessstudios zu meinen Arbeitszeiten und meiner Freizeit?

Fitnessstudios Wie komme ich zum Fitnessstudio? Gibt es dort Parkplätze oder eine gute Öffi-Verbindung?

Wie viel Betreuung, zum Beispiel in Form eines Personal Trainers“, möchte ich?

Wie sind die Mitarbeiter – kümmern sie sich um ihre Kunden?

Möchte ich ein inklusives Wellnessangebot haben oder spare ich mir das Geld dafür lieber?

Fitnessstudios im Preisvergleich

Das günstigste Fitnessstudio ist das McFit auf der Landstraße in Linz. Die monatlichen Kosten betragen 24,90 Euro, die einmalige Anfangsgebühr 30 Euro. Im Jahr beläuft sich dies auf 328,80 Euro.

Am teuersten schnitt das Studio John Harris Fitness an der unteren Donaulände in Linz ab. Im Monat sind 99 Euro zu bezahlen, die Anmeldegebühr liegt bei 190 Euro. Somit zahlt man im John Harris Fitness pro Jahr 1378 Euro. In diesem Studio gibt es allerdings zahlreiche Zusatzangebote, wie Pool und Sauna.

Der durchschnittliche Preis für ein Fitnessstudio in den Städten in Oberösterreich liegt bei 43,75 Euro monatlich.

durchschnittlich pro Jahr durchschnittlich pro Monat Linz 666,70 € 51,41€ Linz - Land 470,35€ 36,41€ Steyr 662,44€ 45,69€ Wels 516,33€ 41,52€ OÖ 568, 95€ 43,75€

