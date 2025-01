Fit mit Mena – in nur 15 Minuten

Eine Viertelstunde täglich, recht viel mehr braucht es nicht, um fit und gesund zu bleiben. "Das macht schon einen kompletten Unterschied", sagt Fitnessetrainerin Magdalena Henkel. Ab Montag zeigt die 38-jährige Linzerin auf TV1, was dazu alles nötig ist – die Palette reicht von einfachen Basics und Dehnungen bis zu gezielten Kräftigungsübungen.

"Ob Anfänger oder fortgeschritten: Jeder kann mitmachen. Man braucht keine Geräte – nur die paar Minuten, und die kann jeder erübrigen", sagt die leidenschaftliche Sportlerin und Lebensgefährtin von Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner, mit dem sie Söhnchen Lio hat.

"Als Mama ist es auch für mich nicht immer leicht, aber ich schau, dass ich mir im Familienalltag die Zeit nehme. Denn ich wüsste nicht, wie ich 15 Minuten Freizeit besser ausnützen könnte, als sie in meinen Körper und meine Gesundheit zu investieren", sagt sie.

Genau diese Begeisterung will Magdalena Henkel auf ihrer Website www.menafit.at und natürlich auch in ihrer neuen Sendung weitergeben, um "die Menschen dabei zu einem bewegten und damit besseren Leben zu motivieren", sagt sie. Viele wüssten ja gar nicht, wo sie anfangen sollen. Fit mit Mena könne da so eine Art Neustart sein.

Und die Mühe lohne sich auf jeden Fall. "Ein Trick ist, sich die Vorteile vor Augen zu führen. Das Training hat superpositive Effekte: Man baut Muskeln auf, der Körper wird gestrafft und die Haltung verbessert, und Rückenschmerzen werden vermindert. Dazu baut man Stress ab und schläft auch viel besser."

Zur Sendung:

"Fit mit Mena" ist ab 3. Februar täglich zu folgenden Zeiten auf TV1 sowie im Livestream auf Joyn zu sehen: 9.15 Uhr, 12.15 Uhr, 15.15 Uhr und 18.15 Uhr.

Die Sendungen sind auch jederzeit auf YouTube abrufbar.

Autorin Valerie Hader Valerie Hader