Dramatische Szenen spielten sich am Sonntag im Süden von Linz ab. Zwei Buben, zwölf und 13 Jahre alt, stürzten in den kalten Jauckerbach – ein Nebengewässer der Traun – und drohten zu ertrinken. Es war ein Fischer, der die Kinder rettete. Gerade noch rechtzeitig, denn sie waren von der Strömung bereits bedrohlich nah in Richtung einer Kraftwerkskralle des Wasserkraftwerks Kleinmünchen getrieben worden. Es war um 18 Uhr, als die zwei Buben in der Nähe der Auwiesenstraße spielten.