Firma Asamer geht gegen negative Umweltprüfung vor

Es war ein Novum in Oberösterreich: Wie berichtet hatte im Oktober erstmals eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) mit einem negativen Bescheid geendet. Betroffen von dieser Entscheidung ist die Asamer Kies- und Betonwerke GmbH mit Sitz in Ohlsdorf. Das Unternehmen wollte eine bereits bestehende Schottergrube in der Gemeinde Desselbrunn erweitern. Doch dieses Ansinnen war aus Sicht der Behörde mit dem Umweltschutz nicht in Einklang zu bringen.



Laut dem Büro von Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) war für den Negativbescheid unter anderem der bereits stark dezimierte Waldbestand in der Region ausschlaggebend. Denn für das umstrittene Betriebsbaugebiet Ehrenfeld II waren vor kurzer Zeit in unmittelbarer Nachbarschaft der Kiesgrube mehrere Hektar Wald gerodet worden.



Nun bestätigte das Umweltressort des Landes, dass die Firma Asamer eine Bescheidbeschwerde gegen die Entscheidung eingebracht hat. Über diese wird das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Die Firma Asamer war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch