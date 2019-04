Firlingerhof lädt am 1. Mai zum Tag der offenen Tür

LINZ. Nächste Veranstaltungshöhepunkte in Scharten

Horst Hubmer öffnet Interessierten die Türen vom Firlingerhof. Bild: privat

Die Kirschblütenwanderung Anfang April mit Tausenden Teilnehmern ist nach wie vor in bester Erinnerung – jetzt folgen die nächsten Veranstaltungshöhepunkte in Scharten.

So findet morgen, Mittwoch, am Firlingerhof in Rexham der mittlerweile schon traditionelle Tag der offenen Tür statt. Das Programm ist bunt. "Wir präsentieren unsere prämierten Produkte, haben eine Mostverkostung, und neu im Programm haben wir auch einen Cider", sagt Hausherr Horst Hubmer. Serviert werden natürlich auch frische Bauernkrapfen oder Pofesen, und für Kinder gibt es eine Riesenhüpfburg und einen Spielplatz. Dazu gibt es eine Premiere: "Interessierte können sich Österreichs modernste Kirschen-Sortieranlage ansehen", sagt Hubmer. Die Türen werden am 1. Mai um 10 Uhr geöffnet, "es gibt ein Open End".

Mostkost beim Beißl

Köstliche Moste und beste Unterhaltung sind ebenso bei der Jausenstation Beißl garantiert. Dort geht am Mittwoch ab 13 Uhr die Schartner Mostkost ins Finale. Auch hier gibt es Kinderprogramm und musikalische Umrahmung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema