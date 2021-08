Fingerglied mit Häckselmaschine abgetrennt

Ein 85-Jähriger aus dem Bezirk Perg war am Montagmorgen damit beschäftigt, kleinere Baumzweige mit der Häckselmaschine zu zerkleinern. Als sich der Keilriemen in der Maschine verfing, wollte der Pensionist diesen wieder richtig platzieren. Dabei geriet er mit der linken Hand in die Maschine und trennte sich dadurch das erste Glied seines Mittelfingers ab. Der 85-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Amstetten geflogen.