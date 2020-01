Findelkind Jonathan kommt in den nächsten Tagen zu Krisenpflegeeltern

Jenes Baby, das am 29. Dezember, wie berichtet, eine Stunde nach seiner Geburt auf einer Fußmatte in einem Mehrparteienhaus in Lichtenberg entdeckt wurde, wird in Kürze von der Kinderstation des Linzer Uniklinikums in ein vorübergehendes Zuhause übersiedeln. "Wir sind auf einem guten Weg, möglichst in den nächsten Tagen Krisenpflegeeltern für Jonathan zu haben", sagte Bettina Christian von der Kinder- und Jugendhilfe auf OÖN-Anfrage.

Wie bekannt wurde, könnte eine 26-jährige Frau aus dem Drogenmilieu die Mutter des ausgesetzten Babys sein. Eine Harnanalyse von Jonathan zeigte, dass seine Mutter vor der Geburt Drogen genommen hat. Im Urin des Neugeborenen seien unter anderem Spuren von Amphetaminen, besser bekannt als Speed, gefunden worden, sagte Staatsanwältin Ulrike Breiteneder.

> Video: Konkrete Spur zu Findelkind-Mutter

Einvernahme nach DNA-Ergebnis

Am Donnerstag wurde ein Abgleich der DNA des Säuglings mit jener der Verdächtigen angeordnet. Von der Frau hatte die Polizei bereits eine DNA-Probe gespeichert, da gegen sie schon in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Suchtgift ermittelt worden war. Sie dürfte das Kind in einer Wohnung im Nachbarhaus des Fundorts zur Welt gebracht haben, an deren Adresse sie jedoch nicht gemeldet war.

Gewissheit, ob die 26-Jährige tatsächlich die Mutter von Jonathan ist, wird es erfahrungsgemäß erst in zwei bis drei Wochen geben, wenn die DNA-Ergebnisse vom Gerichtsmedizinischen Institut aus Salzburg in Linz eintreffen.

Die Ermittler des Landeskriminalamts Oberösterreich konnten mit der Verdächtigen bereits kurz telefonieren, es gehe ihr gut. Einvernommen wurde sie jedoch noch nicht. "Ich gehe davon aus, dass die Polizei mit der Einvernahme der Frau abwartet, bis das Ergebnis des DNA-Tests vorliegt", sagte Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz. Sie ermittelt derzeit wegen Kindesaussetzung, weil die Mutter ihr Baby in einer hilflosen Lage im Stich ließ und damit gefährdete. Der Bub, der bei seinem Auffinden in ein Handtuch und eine Art Jogginghose gewickelt war, zog sich eine leichte Unterkühlung zu. Laut einem Sprecher des Kepler-Uniklinikums gehe es Jonathan jedoch gut. Er habe alle Untersuchungen wie andere Neugeborene auch durchlaufen.

Sollte Jonathans Mutter angeklagt und verurteilt werden, drohen ihr zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft.

