Fieberhafte Suche nach 76-Jährigem in Linz: "Er kann überall sein"

280 Patienten wurden am Donnerstag in der Notfallambulanz des Kepler Universitätsklinikums in Linz behandelt. Johann K. war einer davon. Der 76-jährige Demenzkranke ist aus dem Krankenhaus verschwunden und wird seitdem fieberhaft von den Einsatzkräften und Familienangehörigen gesucht. "Wir haben Angst, dass er gestürzt ist und irgendwo im Freien liegt", sagt die Schwiegertochter im Gespräch mit den OÖN.