Fichte stürzte um: Neukirchen trauert um passionierten Biobauer

Tragisch verunglückt ist am Dienstagabend ein 59-jähriger Landwirt in seiner Heimatgemeinde Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau). Eine Fichte war auf seinen Traktor gestürzt. Der Innviertler, der in der Fahrerkabine saß, wurde tödlich verletzt - die OÖN haben berichtet. Der Unfall passierte im Wald seines Bekannten aus der Nachbargemeinde Schwand. Der 33-Jährige hatte gegen 17.30 Uhr mit seinem Harvester Arbeiten durchgeführt. Um kurz vor 19 Uhr kam der 59-jährige Franz W. mit