Wirtschaftsstudium geschafft, was jetzt?

Mehr als 6000 Studierende haben bereits ihr Wirtschaftsstudium an der Fachhochschule Oberösterreich, Campus Steyr absolviert. In der Reihe "Wall of Faces" auf der FH-Webseite berichten Absolventen über ihr Studium und wie es danach weiterging: egal, ob sie steile Karriere als CEO machten, ein Start-up gründeten oder einen Teilzeitjob und eine entsprechende Work-Life-Balance suchten.

Eine von ihnen ist Julia Winkler, sie schloss das Studium Operations Management ab und arbeitet bei Miba AG im Bereich Prozessoptimierung und Digitalisierung im Einkauf. Sie ist viel unterwegs und verbrachte etwa acht Monate in den USA. Über ihr Studien-Highlight sagt sie: "Mit den Kollegen an Projekten arbeiten – auch wenn’s manchmal zach war. Und das Feiern danach ist umso schöner."

Alle Berichte lesen Sie auf fh-ooe.at/campus-steyr/walloffaces

