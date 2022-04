Wie kann man freiwilliges Engagement messen?

Um ihren Einsatz für die Gesellschaft nachvollziehbar zu machen, müssten die Ehrenamtlichen erst "ihre Wirkungsziele formulieren", sagt Thomas Prinz vom Department für Gesundheits-, Sozial- und Public Management (GSP) der FH Oberösterreich in Linz. "Sie müssen herausfinden, wie sie in der Öffentlichkeit aufgenommen werden. Diese Wirkung können sie infolge je nachdem verstärken oder verändern." Auf Initiative von Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer veranstaltet das ulf von 30. Mai bis 3. Juni 2022 das "FORUM.ENGAGIERT – Die Woche für Vereine und Freiwilligenorganisationen in OÖ", wo der FH-Professor Thomas Prinz einen Workshop zur Wirkungsmessung veranstaltet. Er wolle den Teilnehmern einen "Werkzeugkoffer an Möglichkeiten" mitgeben.

Die Wirkungsforschung steht im FH-Zweig Sozialmanagement im Fokus. Hier fließen Forschungsergebnisse, studentische Projekte und Workshops in der Ausbildung zusammen.